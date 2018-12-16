Adanaspor galibiyeti hatırladı

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Adanaspor evinde konuk ettiği Eskişehirspor'u Bumba ve Feczesin'in golleriyle 2-0 mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

7. dakika Adanaspor'da Eren'in ortasında kaleci Ekrem'den dönen topu tamamlayan Bumba, meşin yuvarlığı ağlarla buluşturdu.1-0

18. dakika Adanaspor'da Veli'nin orta sahadan aşırtma vuruşunda top üstten az farkla auta çıktı.

25. dakika Eskişehirsporlu Fıratcan çalımlarla ceza alanına girdi çaprazdan sert şutunda top üstten auta çıktı.

40. dakika gelişen atakta Eren'in şutunda kaleciden dönen topu Feczesin plaseyle topu ağlarla buluştu.2-0

54. dakika Eskişehirspor'da Mevlüt'ün uzaktan sert şutunda kaleci İrfancan'ın çeldi. Direğe çarpan top dışarıya çıktı.

57. dakika Eskişehirspor'da Cemali sol kanattan ortasında Mevlüt'ün yakın mesafeden kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

63. dakika Adanaspor'da Eren'in ortasında Andaç'ın zor durumda yaptığı kafa vuruşunda top, üstten az farkla auta çıktı.

STAT: 5 Ocak Fatih Terim

HAKEMLER: Hakan Ceylan xx, Mehmet Yıldırım xx, Sezgin Çınar xx

ADANASPOR: İrfan xx, Veli xx, Ahmet x (Andaç dk.35 x) , Feczesin xx, Bilal xx, Onur xxx, Digao xx (Berkan dk.85 ?), Bumba xxx, Renan xx, Özkan xx, Eren xx (Gökhan dk.67 x)

YEDEKLER: Goran, Enes, Berkan, Kone, Doğanay

TEKNİK DİREKTÖR: Coşkun Demirbakan

ESKİŞEHİRSPOR: Ekrem xx, Semih xx, Tolga x (Metehan dk.75 x), Alperen xx, Bedirhan x (Kaan dk.88 ?), Furgan x (Talha dk.61 x), Mehmet xx, Mevlüt xx, İbrahim xx, Cemali xx, Fıratcan xx

YEDEKLER: Ebrar, Furkan, Utku, İsmail

TEKNİK DİREKTÖR: Fuat Çapa

GOLLER: Bumba (dk.7) Feczesin (dk.40) (Adanaspor)

KIRMIZI KART: Renan (dk.73) (Adanaspor)

SARI KARTLAR: Renan, Veli, Özkan, Feczesin (Adanaspor) Cemali, Semih (Eskişehirspor)