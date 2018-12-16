Maç Sonucu | Kayserispor 1-0 Akhisarspor

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Kayserispor ile Akhisarspor karşı karşıya geldi. Maçı Kayserispor 1-0 kazandı. Kayserispor'a galibiyeti getiren gol maçın 75. dakikasında Asamoah Gyan'dan geldi. Bu sonuçla Kayserispor puanını 18 yaptı. Akhisarspor ise 16 puanda kaldı.

İLK YARIDAN ÖNEMLİ DAKİKALAR

21. dakikada Deniz Türüç'ün sağ kanattan ceza alanına ortasında iyi yükselen Mensah'ın kafasından seken top Chery'nin önünde kaldı. Bu futbolcunun altıpas içinden vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

29. dakikada orta alanda Barbosa ile girdiği mücadelede topu kazanan Chery'in ceza yayı civarından kaleyi cepheden gören pozisyondan vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin üzerinde auta çıktı.

Her iki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı ve orta saha mücadelesi şeklinde geçen karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 tamamlandı.

İkinci yarı birazdan...