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Maç Sonucu | : 0 - : 3

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında , sahasında ’a 3-0 mağlup oldu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.12.2018 15:43
Maç Sonucu | Giresunspor: 0 - Hatayspor: 3

Spor Toto 1. Lig'in 16. haftasında Giresunspor ile Hatayspor karşı karşıya geldi. Maçı konuk takım Hatayspor'a 3-0 kazandı.

MAÇTAN DAKİKALAR

27. dakikada Hamza'nın pasında sağ kanattan ceza sahasına giren Selim'in yerden vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 0-1
45. dakikada ceza sahası dışı sol kanattan Hamza'nın kullandığı serbest vuruşta top ağlara gitti. 0-2
74. dakikada Hatayspor'un kontratağında topla buluşan Selim, meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3

Stat: Giresun Atatürk
Hakemler: Burak Şeker, Kemal Mavi, Mehmet Emin Tuğral

Giresunspor: Anıl Atağ, Emre Uğur Uruç, Uğur Aslan Kuru, Ferhat Görgölü, Hüsamettin Tut, Zeni Hüsmani, Michal Landel, Ba Adama (Kağan Miray Bağış dk. 59), Volkan Okumak, Muhammet Reis (Bahadır dk. 63), Abiola Dauda (Said İd Azza dk. 46)
Yedekler: Kayacan, Sery, Kağan Miray, İd Azza, Alperen, Çağlar
Teknik Direktör: Hüseyin Kaplar

Hatayspor: Akın, Kubilay, Hamza (Soner dk. 88), Yılmaz (Mavga dk. 84), Mesut, Korkishko (Yasin dk. 90+2), Sadi, Abdouleye, Yusuf, Murat, Selim
Yedekler: Ömer, Mehmet, Sinan, Özgür
Teknik Direktör: İlhan Palut

Goller: Selim (dk. 27 ve 73), Hamza (dk. 45) (Hatayspor)
Sarı Kartlar: Ba, Landel (Giresunspor), Korkishko, Diallo, Murat Paluli (Hatayspor)

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Maç Sonucu | Giresunspor: 0 - Hatayspor: 3
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