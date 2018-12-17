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ve yöneticiler için hastaneye akın etti

ile BB Erzurumspor arasında oynanan müsabaka esnasında sarı-lacivertli taraftar Emre tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı. Maç sonrasında taraftarlar hastaneye akın etti. Öte yandan Fenerbahçe kulüp başkanı ve yönetim kurulu üyeleri, yaralanan Ergen için hastaneyi ziyaret etti.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 01:35 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 01:48
Ali Koç ve yöneticiler Soner Ergen için hastaneye akın etti

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor müsabakasının başlarında sarı-lacivertli taraftar Emre Soner Ergen, Maraton tribününden merdiven boşluğuna düşerek ağır şekilde yaralandı. Tribünlerin ambulans çağrısı sonrasında sağlık görevlileri olaya müdahale ederken, Ergen stadın hemen yanındaki hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Fenerbahçe'nin resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada kan ihtiyacının bulunduğu belirtildi ve taraftarlar hastaneye kan vermeye davet edildi.

TARAFTARLAR HASTANEYE AKIN ETTİ

Twitter hesabından yapılan açıklama sonrası, Fenerbahçeli taraftarlar hastaneye kan vermek için akın etti. Hastanede toplanan yüzlerce taraftar, hastane önünde Ergen'den gelecek güzel haberi bekledi.

ALİ KOÇ HASTANEYİ ZİYARET ETTİ

Maç sonrası hastaneye gelen Fenerbahçe Kulüp Başkanı Ali Koç, doktordan bilgi aldı. Burada bir süre duran Koç, Ergen ve ailesine geçmiş olsun dileklerini ilettikten sonra hastaneden ayrıldı.

ERGEN'İN DURUMU KRİTİK

Merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralanan Ergen'in durumunun kritik olduğu öğrenildi.

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Ali Koç ve yöneticiler Soner Ergen için hastaneye akın etti
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