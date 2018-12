Beşiktaş, Pepe'yi KAP'a bildirdi

Beşiktaş, Pepe'nin sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi. Beşiktaş, Pepe'ye fesih tarihine kadar alacağı olan 100 bin 700 Euro'yu ödeyecek.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

"Beşiktaş Futbol A.Ş., Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe'nin sözleşmesinin tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedildiğini KAP'a bildirdi.

Beşiktaş Futbol Yatırımları Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den Kamuyu Aydınlatma Platformu'na gönderilen açıklama şöyle:



"Futbolcu Pepe ile Kulübümüz arasında devam eden Sözleşme, tarafların mutabakatı çerçevesinde karşılıklı olarak feshedilmiştir.



Fesih anlaşması çerçevesinde; Futbolcuya kulübümüzden fesih tarihine kadar toplam alacağı olan 100.700 Euro ödenecektir."

"Tüm Emeklerin İçin Teşekkürler" başlıklı yazıda, şu ifadeler kullanıldı:

"2017-18 sezonunda Futbol Takımımıza katılan, kişiliğiyle ve profesyonelliğiyle büyük takdir toplayan Kepler Laveran Lima Ferreira Pepe ile yollarımız ayrıldı.



Pepe'ye tüm emekleri için teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.



Saygılarımızla,



Beşiktaş JK"

Thank you to all @besiktas fans, administration, teammates and staff for believing in my work???? You @besiktas deserve the BEST . I will never forget you @vodafonepark ??????

.

Remember ... No Bad Days??#P3PE #Pepe5 #NoBadDays pic.twitter.com/fz8a62ouK2