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Fenerbahçeli taraftar ağır yaralandı

ile BB Erzurumspor arasında oynanan müsabaka esnasında sarı-lacivertli taraftar tribünden merdiven boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 00:38
Fenerbahçeli taraftar ağır yaralandı

Süper Lig'de oynanan Fenerbahçe-BB Erzurumspor müsabakasının başlarında sarı-lacivertli taraftar Soner Ergen Maraton tribününden merdiven boşluğuna düşerek ağır şekilde yaralandı.

Tribünlerin ambulans çağrısı sonrasında sağlık görevlileri olaya müdahale ederken, Ergen stadın hemen yanındaki hastaneye kaldırıldı. Daha sonra Fenerbahçe'nin resmi twitter hesabından yapılan açıklamada kan ihtiyacının bulunduğu belirtildi ve taraftarlar hastaneye kan vermeye davet edildi.

Soner Ergen'in sağlık durumu ile ilgili belirsizlik sürüyor.

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Fenerbahçeli taraftar ağır yaralandı
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