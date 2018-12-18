Hoca farklı Slimani aynı

Erzurum karşısında performansı ile taraftarları yine çıldırtan Slimani yine sınıfta kaldı. Cezayirli forvet, tek bir isabetli şut bile atamazken, kaleye gönderdiği son 24 şutu da kaleyi bulmadı.

Eleştiri mesajları ile Twitter'da dünya trend topic (en çok konuşulanlar) listesine adını ilk 10'a yazdıran Slimani, son 4 maçında gol bir kenara isabetli şut bile atamadı. Ligde tek golünü 1 Eylül'de Kayserispor'a atan Slimani, 13 maçta 11 kez rakip kaleciyle karşı karşıya kaldı ancak meşin yuvarlağı ağlara bırakamadı.

FENERBAHÇE ZOR DEPLASMAN DEĞİL!

ERZURUMSPORLU Erhan Çelenk maçtan sonra, "Maça kötü başladık. İlk yarı ne olduğunu anlamadık. Zor deplasman ama bizim için zor değildi çünkü aynı puandayız. İkinci yarı bunu gösterdik. 5 dakika daha olsa yenerdik" dedi. Emrah Başsan ise, müthiş bir geri dönüşe imza attıklarını söyledi.

DÜŞEN TARAFTAR AĞIR YARALANDI

FENERBAHÇE -Erzurumspor maçında talihsiz bir olay yaşandı. Maraton üst tribünde bir taraftar maç başlamadan önce korkuluk üzerinden koridora düştü. Hemen hastaneye kaldırılan Soner Ergen isimli taraftarın kafatası ve omuriliğinde kırıklar tespit edildi. Talihsiz taraftar hastanede tedavi altına alındı.

VOLKAN BALLI KULÜBEDE

F.BAHÇE'DE 2003-2010 yılları arasında görev yapan Volkan Ballı, idari menajer olarak dün eski takımına resmen döndü. Erzurum maçında yedek kulübesindeki yerini alan Ballı, "F.Bahçe'yi ayağa kaldırmak için her şeyi yapacağız" dedi.