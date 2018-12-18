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- maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında 'u konuk edecek. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.12.2018 12:10 Güncelleme Tarihi: 18.12.2018 12:18
Trabzonspor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Spor Toto Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanından 2-2'lik beraberlikle dönen Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın sahasında TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Sivas Belediyespor'u konuk edecek.

Beşiktaş beraberliğiyle ligde 4. sıraya yükselerek zirve yarışını sürdüren bordo-mavililer, ilk maçta 2-2 berabere kaldığı Sivas Belediyespor karşısında turu geçerek kupada da yoluna devam etmek istiyor.

Medical Park'ta saat 20.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.

Kucka, Sosa, Toure gibi oyuncuların sakatlığının bulunduğu bordo-mavililerin, ligde fazla süre almayan oyunculardan oluşan bir kadroyla Sivas Belediyespor maçına çıkması bekleniyor.

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Trabzonspor - Sivas Belediyespor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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