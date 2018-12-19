“2022’de şampiyon olacağız başkanım”

BUGÜN NELER OLDU

Kasım ayında Meksika'da düzenlenen'nı finalde Angola'ya penaltılarla kaybedip ikinci olan Milli Takım, dün kupalarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Futbolcular, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 2022'de şampiyon olacaklarının sözünü verdi. Erdoğan ise,dedi.Başkan Erdoğan, finalde penaltı kaçıran kaptan Osman Çakmak'a, "Nasıl kaçırdın o penaltıyı" diye takıldı. Osman, o anı bir kez daha anlattı. Erdoğan, "Daha çok penaltı çalışman lazım Osman Kaptan" dedi.Milli Takımın başarılı ismi Barış Telli, Erdoğan'ın bekar oyunculara evlenin tavsiyesinde bulunduğunu belirtip, "Nasip olursa şahidimiz de olacak" bilgisini verdi.Erdoğan'a üzerinde futbolcuların isimlerinin yazılı olduğu forma ile tek bir krampon hediye edildi. Kaptan Osman, "1 numaralı formayı hediye ettik çünkü O, bizim için dünyanın 1 numaralı lideri" açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan ise sporculara kol saati armağan etti.