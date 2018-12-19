“2022’de şampiyon olacağız başkanım”

Kasım ayında Meksika'da düzenlenen 2018 Ampute Futbol Dünya Kupası
'nı finalde Angola'ya penaltılarla kaybedip ikinci olan Milli Takım, dün kupalarıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeydi. Futbolcular, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a 2022'de şampiyon olacaklarının sözünü verdi. Erdoğan ise, "İkincilikte büyük başarı. Siz başarılı oldukça biz mutlu oluyoruz. Engelli kardeşlerimize rol model oldunuz. Böyle devam edin"
dedi. DAHA ÇOK PENALTI ÇALIŞMALISIN OSMAN KAPTAN
Başkan Erdoğan, finalde penaltı kaçıran kaptan Osman Çakmak'a, "Nasıl kaçırdın o penaltıyı" diye takıldı. Osman, o anı bir kez daha anlattı. Erdoğan, "Daha çok penaltı çalışman lazım Osman Kaptan" dedi. EVLENİN TAVSİYESİ
Milli Takımın başarılı ismi Barış Telli, Erdoğan'ın bekar oyunculara evlenin tavsiyesinde bulunduğunu belirtip, "Nasip olursa şahidimiz de olacak" bilgisini verdi. 1 NUMARALI LİDERE 1 NUMARALI FORMA
Erdoğan'a üzerinde futbolcuların isimlerinin yazılı olduğu forma ile tek bir krampon hediye edildi. Kaptan Osman, "1 numaralı formayı hediye ettik çünkü O, bizim için dünyanın 1 numaralı lideri" açıklamasını yaptı. Başkan Erdoğan ise sporculara kol saati armağan etti.