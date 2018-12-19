Ağır hasar

Çok önemli 2 puan kaybettiği Beşiktaş maçında hakem kararlarına isyan eden Trabzonspor, dün iki kötü haberle daha sarsıldı. Zorlu karşılaşmada sakatlanarak oyundan çıkan Jose Sosa ve Zargo Toure'nin sakatlıklarının ciddi olduğu ortaya çıktı.
Bordo-mavililerin sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, Arjantinli takım kaptanı Sosa'nın sol bacak kas grubunda ikinci derece yaralanma tespit edildiğini
ve 4-6 hafta arasında takımla çalışmalara katılamayacağını bildirdi. Toure'nin ise sol ön uyluk kasında birinci derece kas yaralanması saptandığını kaydeden Güven, bu oyuncunun da tedavisinin 2-3 hafta süreceğini kaydetti. MAÇI BİTİREMEDİ
Beşiktaş maçında başarılı bir performans ortaya koyan Trabzonspor'un Arjantinli kaptanı Jose Sosa, ikinci yarıda sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı.