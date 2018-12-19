Ağır hasar

BUGÜN NELER OLDU

Çok önemli 2 puan kaybettiği Beşiktaş maçında hakem kararlarına isyan eden Trabzonspor, dün iki kötü haberle daha sarsıldı.Bordo-mavililerin sağlık kurulu başkanı Yaşar Kibar Güven, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada,ve 4-6 hafta arasında takımla çalışmalara katılamayacağını bildirdi.Beşiktaş maçında başarılı bir performans ortaya koyan Trabzonspor'un Arjantinli kaptanı Jose Sosa, ikinci yarıda sakatlanarak sedyeyle oyundan çıktı.