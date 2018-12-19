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Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden 'ın cumartesi günü ilk yarının son haftasında deplasmanda karşılaşacağı Tetiş Yapı 'un Yunan orta saha oyuncusu ile ilgilendiği öğrenildi.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018 13:16
Altay'da Andreas Tatos sesleri

Hırvat orta saha oyuncusu Adnan Aganovic'ten beklediği verimi alamayan Altay, Elazığspor'da forma giyen Tatos için nabız yoklamaya başladı.

Elazığspor'dan ayrılması gündemde olan Yunan 10 numaranın da siyah-beyazlı kulübe yeşil ışık yaktığı ifade edildi. Ara transfer döneminde anlaşmanın gerçekleşmesi beklenirken, geçen sezon Elazığspor formasıyla 7 gol atan 29 yaşındaki futbolcu bu sezon 3 kez rakip fileleri sarstı.

Ligde beklenen patlamayı yapamayıp alt sıralarda kalan Altay'da devre arasında kadroda operasyon planlanıyor.

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Altay'da Andreas Tatos sesleri
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