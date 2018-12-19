Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Jose Mourinho: Umarım medya özel hayatımı rahat bırakır

: Umarım medya özel hayatımı rahat bırakır

tarafından görevinden alınan Portekizli teknik direktör , ayrılığıyla ilgili yaptığı paylaşımda medyadan özel hayatına saygı göstermesini istedi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 00:31 Güncelleme Tarihi: 20.12.2018 02:10
Jose Mourinho: Umarım medya özel hayatımı rahat bırakır

Manchester United takımındaki görevinden alınan Portekizli teknik direktör Jose Mourinho, "Umarım medya benim pozisyonuma saygı gösterir ve futbola dönene kadar özel hayatımı rahat bırakırlar." açıklamasında bulundu.

Mourinho, Avrupa'daki bazı basın organlarına gönderdiği yazılı açıklamada, Manchester United gibi sembol bir kulüpte bulunmaktan büyük bir gurur duyduğunu ve taraftarların bunu bildiğine inandığını belirtti.

Bu zamana kadar görev yaptığı tüm kulüplerde olduğu gibi Manchester United'ta da olağanüstü kişilerle çalıştığını ve bazıları ile arkadaşlığının ömür boyu süreceğini kaydeden Mourinho, şöyle devam etti:

"Bir dönem kapandığında her zaman en yüksek saygıyı gösteriyorum ve olanlar üzerine yorum yapmıyorum. Umarım medya benim pozisyonuma saygı gösterir ve futbola dönene kadar özel hayatımı rahat bırakır. Mutlu Noeller."

İngiltere Premier ligi kulüplerinden Manchester United, 2016 mayıs ayında sözleşme imzaladığı teknik direktör Mourinho'nun görevine dün son vermişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Jose Mourinho: Umarım medya özel hayatımı rahat bırakır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN