Tekliflere açığız

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta Pepe'nin ayrılığı sonrası gözler Ryan Babel'e çevrildi. Sezon sonunda siyah-beyazlı takımla sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı oyuncunun menajeri ilginç açıklamalar yaptı.Haatrecht, 32 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin sezon sonunda biteceğinin de altını çizdi.Menajer Haatrecht, "diyerek devre arası transferdöneminde yıldız futbolcunun takımdanayrılabileceğini açıkladı. Menajer, Babel'in Beşiktaş'aodaklandığını ve hedefinin Hollandaile Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunuda sözlerine ekledi.