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Tekliflere açığız

, “Prensip olarak ’in 30 Haziran’a kadar ’la sözleşmesi var. Şapkadan tavşan çıkmazsa ayrılacak”

OGÜN ŞAHİNOĞLU Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.12.2018
Tekliflere açığız
Beşiktaş'ta Pepe'nin ayrılığı sonrası gözler Ryan Babel'e çevrildi. Sezon sonunda siyah-beyazlı takımla sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı oyuncunun menajeri ilginç açıklamalar yaptı. Kasım ayında Babel'in sözleşmesi hakkında Beşiktaş ile görüştüklerini ve anlaşmaya varamadıklarını hatırlatan Haatrecht, 32 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin sezon sonunda biteceğinin de altını çizdi.

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Menajer Haatrecht, "Babel'in prensip olarak 30 Haziran'a kadar Beşiktaş'la sözleşmesi var ve bu süre sonuna kadar Türkiye'de kalacak ancak şapkadan tavşan çıkmazsa..." diyerek devre arası transfer döneminde yıldız futbolcunun takımdan ayrılabileceğini açıkladı. Menajer, Babel'in Beşiktaş'a odaklandığını ve hedefinin Hollanda ile Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu da sözlerine ekledi.
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Tekliflere açığız
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