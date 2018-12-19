Tekliflere açığız

Beşiktaş'ta Pepe'nin ayrılığı sonrası gözler Ryan Babel'e çevrildi. Sezon sonunda siyah-beyazlı takımla sözleşmesi sona erecek olan Hollandalı oyuncunun menajeri ilginç açıklamalar yaptı. Kasım ayında Babel'in sözleşmesi hakkında Beşiktaş ile görüştüklerini ve anlaşmaya varamadıklarını hatırlatan
Haatrecht, 32 yaşındaki yıldızın sözleşmesinin sezon sonunda biteceğinin de altını çizdi. TAKIMA ODAKLANDI HEDEFİ AVRUPA ŞAMPİYONASI
Menajer Haatrecht, "Babel'in prensip olarak 30 Haziran'a kadar Beşiktaş'la sözleşmesi var ve bu süre sonuna kadar Türkiye'de kalacak ancak şapkadan tavşan çıkmazsa..."
diyerek devre arası transfer
döneminde yıldız futbolcunun takımdan
ayrılabileceğini açıkladı. Menajer, Babel'in Beşiktaş'a
odaklandığını ve hedefinin Hollanda
ile Avrupa Şampiyonası'na katılmak olduğunu
da sözlerine ekledi.