Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bayram Bektaş, Ankaragücü'nde mesaiye başladı

, Ankaragücü'nde mesaiye başladı

Teknik direktör , yeni takımı 'nün başında ilk antrenmanına çıktı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.12.2018 17:19
Bayram Bektaş, Ankaragücü'nde mesaiye başladı

MKE Ankaragücü, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Cumartesi günü Göztepe ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını, Beştepe Tesisleri'nde gerçekleştirilen idmanla sürdürdü.

İsmail Kartal'ın görevden alınmasının ardından teknik direktörlüğe getirilen Bayram Bektaş yönetimindeki ilk antrenmanda futbolcular, ısınma bölümünün ardından 5'e 2 pas ve taktik çalışmaları yaptı.

Başkent ekibinin çalışmasına, sakatlıkları bulunan Yalçın Ayhan, Erdem Özgenç, Hopf, Moulin, Djedje ve Bfiouma katılmadı.

Bu arada, sarı-lacivertlilerin idmanını kulüp başkanı Mehmet Yiğiner de takip etti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bayram Bektaş, Ankaragücü'nde mesaiye başladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN