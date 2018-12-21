Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Juventus'tan 408 milyon avroluk sponsorluk anlaşması

'tan 408 milyon avroluk sponsorluk anlaşması

(Serie A) takımlarından , spor markası Adidas ile olan sponsorluk anlaşmasını, 408 milyon karşılığında 2027'ye kadar uzattığını duyurdu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 21.12.2018 22:47 Güncelleme Tarihi: 21.12.2018 22:49
Juventus'tan 408 milyon avroluk sponsorluk anlaşması

Juventus Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 30 Haziran 2027'ye kadar sekiz sezon geçerli olacak yeni anlaşmanın minimum 408 milyon avroluk gelir sağlayacağı bildirildi. Siyah-beyazlı kulübün teknik sponsoru olan Adidas ile 2015-2016 sezonunda başlayan anlaşması, 30 Haziran 2021'de sona erecekti.

Yeni anlaşmanın 2019-2020 sezonunda başlayacağı, Adidas'ın Juventus'un tüm takımlarının teknik sponsoru olacağı belirtildi.

Açıklamada ayrıca Adidas'ın 31 Aralık'a kadar Juventus'a 15 milyon avroluk bir ikramiye ödemesi yapacağı kaydedildi.

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Juventus'un rekor bir sponsorluk anlaşması yaptığını, siyah- beyazlıların gelecek sezondan itibaren Adidas'tan sezon başına ortalama 51 milyon avro alacağını paylaştı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus'tan 408 milyon avroluk sponsorluk anlaşması
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN