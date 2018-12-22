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kalıyor gidiyor

G.Saray, 10 numara mevkiinde hayata dönen ’yi takımda tutma kararı aldı. Maliyeti yüksek bulunan ise ara transferde satılacak

Giriş Tarihi: 22.12.2018
Feghouli kalıyor Belhanda gidiyor
Sezon başında Feghouli'yi Arap ülkelerine satmaya çalışan Galatasaray, Belhanda için eski kulübü Nice'ten gelen kiralama teklifini reddetmişti. Ara transfer döneminde ise tersi bir senaryonun gerçekleşmesi söz konusu. 10 numara pozisyonuna çekildikten sonra Galatasaray'ın en iyisi olan Feghouli'yi hem teknik heyet hem de yönetim, takımda tutma kararı aldı. Feghouli ve Emre Akbaba gibi iki önemli alternatife sahip sarıkırmızılılar, maliyetini yüksek buldukları Belhanda'yı satmayı planlıyor. 200 bin Euro disiplin cezası alan Faslı 10 numara, bu karara bozulmuştu. Menajerini değiştiren Belhanda'nın ocak ayında ayrılma ihtimali yüksek.



HULK HEYECANI!
Çin ekibi Shanghai SIPG'de top koşturan Hulk, sosyal medyada çocuklarının fotoğrafını paylaştı. Çocukların birisinin üzerinde Galatasaray forması olması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Taraftarlar, Hulk'a "Come to Galatasaray" mesajını yağdırdı.
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Feghouli kalıyor Belhanda gidiyor
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