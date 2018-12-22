Feghouli kalıyor Belhanda gidiyor

BUGÜN NELER OLDU

Sezon başında Feghouli'yi Arap ülkelerine satmaya çalışan Galatasaray, Belhanda için eski kulübü Nice'ten gelen kiralama teklifini reddetmişti.10 numara pozisyonuna çekildikten sonra Galatasaray'ın en iyisi olan Feghouli'yi hem teknik heyet hem de yönetim, takımda tutma kararı aldı. Feghouli ve Emre Akbaba gibi iki önemli alternatife sahip sarıkırmızılılar, maliyetini yüksek buldukları Belhanda'yı satmayı planlıyor.Menajerini değiştiren Belhanda'nın ocak ayında ayrılma ihtimali yüksek.Çin ekibi Shanghai SIPG'de top koşturan Hulk, sosyal medyada çocuklarının fotoğrafını paylaştı. Çocukların birisinin üzerinde Galatasaray forması olması sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı. Taraftarlar, Hulk'a "Come to Galatasaray" mesajını yağdırdı.