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3 maç sonra kazandı

’e flaş bir başlangıç yapan , ilk devrenin son maçında ’ı 4-1 mağlup ederek, 3 hafta sonra galibiyetle tanıştı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 22.12.2018 21:42
Kasımpaşa 3 maç sonra kazandı

Spor Toto Süper Lig'de ilk devrenin son maçında Kasımpaşa, sahasında karşılaştığı Beşiktaş'ı 4-1'lik skorla mağlup etti.

Lacivert-beyazlılar, alınan bu sonuçla ligde son 3 haftalık galibiyet hasretini sonlandırmış oldu. Ligin 14. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşan Paşa, sarı-lacivertlilerle 2-2 berabere kaldı. Alınan Fenerbahçe beraberliğinin ardından Kayserispor'u ağırlayan Kasımpaşa, bu mücadelede ise 3-0 mağlup oldu. 16. haftada Konya deplasmanına çıkan İstanbul temsilcisi, Atiker Konyaspor'a da 3-2 yenilerek, galibiyet hasretini 3 maça çıkarmış oldu.

İlk devrenin son maçında sahasında Beşiktaş'ı 4-1 mağlup eden Kasımpaşa, ligin ilk yarısını da 29 puanla kapatmış oldu.

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Kasımpaşa 3 maç sonra kazandı
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