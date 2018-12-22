Trabzonspor: 21 - Çaykur Rizespor: 5

Spor Toto Süper Lig'de Trabzonspor, yarın evinde Çaykur Rizspor'u ağırlayacak. 35. kez karşı karşıya gelecek olan iki takım arasında geride kalan 34 maçta, bordo-mavililerin galibiyetlerde 21-5 üstünlüğü bulunuyor. İki takımın 8 karşılaşması ise beraberlikle bitti. Trabzonspor'un bu maçlarda attığı 67 gole, Çaykur Rizespor 25 golle karşılık verebildi.



TRABZONSPOR, SAHASINDA BİR KEZ KAYBETTİ

Trabzonspor, Çaykur Rizespor ile sahasında yaptığı 17 maçın sadece birini kaybetti. Evinde oynadğı 2 maçtan sahadan beraberlikle ayrılan bordo-mavililer, 14 kez galip gelerek, rakibine büyük üstünlük sağladı. Trabzonspor, rakibi karşısındaki tek yenilgisini 2006-2007 sezonunda 1-0'lık sonuçla aldı. Trabzonspor, sahasında 41 gol atarken, kalesinde 11 gol gördü. İki takım arasındaki en farklı galibiyeti ise bordo-mavili takım, 2015-2016 sezonunda 6-0'lık sonuçla aldı.

TRABZONSPOR 4 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Trabzonspor, Süper Lig'de oynadığı son 10 maçın sadece birinde yenildi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 5 galibiyet 4 beraberlik elde etti. Trabzonspor, son 4 maçta ise yenilmedi.