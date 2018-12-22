Transfer için çalışacağız

F.Bahçe'nın yeni idari menajeri Volkan Ballı, Türkiye Kupası kura çekimine katılırken burada soruları yanıtladı. İşte cevaplar: "Fenerbahçe'nin geleceği için tüm biri mler gece gündüz çalışıyor.
Bizim yapmamız gereken, bu büyük taraftarın layık olduğu neticeleri alabilmek için çalışmak. Kadro dışı olan Aatif ve Dirar'ın durumlarını bekleyip görmemiz lazım.
Başkanımız açıklamalar yaptı. Takıma takviyeler olacaktır. O takviyelerle, ikinci yarının başlamasıyla birlikte çok çalışacağız. Türkiye Kupası bizim için bu yıl çok önemli. Kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız."