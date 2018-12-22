Transfer için çalışacağız

BUGÜN NELER OLDU

F.Bahçe'nın yeni idari menajeri Volkan Ballı, Türkiye Kupası kura çekimine katılırken burada soruları yanıtladı. İşte cevaplar:Bizim yapmamız gereken, bu büyük taraftarın layık olduğu neticeleri alabilmek için çalışmak.Başkanımız açıklamalar yaptı. Takıma takviyeler olacaktır. O takviyelerle, ikinci yarının başlamasıyla birlikte çok çalışacağız.