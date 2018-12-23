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: 2018’i güzel şekilde kapattık

Teknik Direktörü , Bursaspor karşılaşmasına ilişkin yaptığı değerlendirmede, “Defansımız iyiydi fakat hücum anlamında iyi değildik. Bursaspor deplasmanı kolay değil. 2018’i güzel şekilde kapattık. İnşallah 2019’a da güzel şekilde giriş yaparız” dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 19:15 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 19:27
Erol Bulut: 2018’i güzel şekilde kapattık

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan Evkur Yeni Malatyaspor, sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut, "Zor deplasmanda maça istediğimiz şekilde başladık. Yediğimiz basit hatadan gol vardı. İkinci yarıya iyi giriş yaptık ve golü bulduk. Güzel bir gol attık. Hücum anlamında iyi değerlendirseydik 2. golü de bulabilirdik. Defansımız iyiydi fakat hücum anlamında iyi değildik. Bursaspor deplasmanı kolay değil. Taraftarlar takımlarını en iyi şekilde destekliyorlar. 2018'i güzel şekilde kapattık. İnşallah 2019'a da güzel şekilde giriş yaparız" dedi.

Bulut, VAR sistemi ile ilgili soruya ise, 'Yorum yok' yanıtını verdi.

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Erol Bulut: 2018’i güzel şekilde kapattık
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