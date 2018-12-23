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, iki kez VAR’a başvurdu

- karşılaşmasında hakem , sarı-kırmızılıların 18. dakikada kazandığı penaltı ve 51. dakikada attığı golde VAR sisteminden yararlandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 22:10 Güncelleme Tarihi: 23.12.2018 22:10
Halil Umut Meler, iki kez VAR’a başvurdu

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan Galatasaray-Sivasspor maçında hakem Halil Umut Meler iki kez VAR sistemini kullandı.

18. dakikasındaki pozisyonda Uğur Çiftçi'nin Belhanda'ya yaptığı hareket sonrasında Meler pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi.

20. dakikada topun başına geçen Eren Derdiyok meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

51. dakikada da Fernando ara pasına hareketlenen Henry Onyekuru ceza sahası içinde topla buluşup, sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

Pozisyona ilk önce ofsayt veren Halil Umut Meler, VAR hakemlerinden pozisyonu dinledi ve daha sonra golü verdi.

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Halil Umut Meler, iki kez VAR’a başvurdu
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