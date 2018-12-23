Juventus'ta Cristiano Ronaldo bereketi

Juventus, Ronaldo hamlesinin meyvelerini saha içinde olduğu kadar ekonomik olarak da topluyor.

108 milyon Euro bonservis bedeli ödenen Portekizli süper star ile Serie A ve Şampiyonlar Ligi'nde hedeflerine ilerleyen siyah-beyazlı kulüp, ünlü spor markası Adidas ile olan teknik sponsorluk anlaşmasını, 408 milyon Euro karşılığında 30 Haziran 2027'ye kadar uzattığını duyurdu.

Taraflar arasında 2015-2016 sezonunda imzalanan anlaşma 30 Haziran 2021'de sona erecekti. Yeni anlaşmanın 2019-2020 sezonunda başlayacağı ve Adidas'ın Juventus'un tüm takımlarının teknik sponsoru olacağı belirtildi. Açıklamada ayrıca Adidas'ın 31 Aralık'a kadar Juventus'a 15 milyon Euro'luk bir ikramiye ödemesi yapacağı kaydedildi.

İtalyan spor gazetesi La Gazzetta dello Sport, Juventus'un rekor bir sponsorluk anlaşması yaptığını, siyah- beyazlıların gelecek sezondan itibaren Adidas'tan sezon başına ortalama 51 milyon Euro alacağını