Maç Sonucu | Hatayspor 3-0 Balıkesirspor

Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında evinde Balıkesirspor Baltok ile karşılaşan Hatayspor, rakibini Gökhan, Selim ve Caner'in ilk yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

STAT: Antakya Atatürk



HAKEMLER: Özgüç Türkalp Habip Tiryaki, Gökhan Barcın



HATAYSPOR: Akın, Kubilay, Sadi (Dk 75 Soner), Hamza, Selim (Dk 75 Dmytro), Yılmaz (Dk 82 Maiga), Gökhan, Caner, Mesut, Yusuf, Murat



BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic, Nizamettin (Dk 46 Furkan) , Muhammed Ali, Abdulkadir (Dk. 46 Mehmet), Sedat , Okan, Oğuz, Otoo, Glumac (46 Cüneyt), Bülent, Cumali



GOLLER: Dk.1 Gökhan, Dk. 11 Selim, Dk. 37 Caner (Hatayspor)



SARI KARTLAR: Akın (Hatayspor) - Cumali, Oğuz, (Balıkesir Baltok)

