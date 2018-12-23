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Maç Sonucu | 3-0

Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında evinde Baltok ile karşılaşan , rakibini 3-0 mağlup etti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 23.12.2018 17:28
Maç Sonucu | Hatayspor 3-0 Balıkesirspor

Spor Toto 1'inci Lig'in 17'nci haftasında evinde Balıkesirspor Baltok ile karşılaşan Hatayspor, rakibini Gökhan, Selim ve Caner'in ilk yarıda attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

STAT: Antakya Atatürk

HAKEMLER: Özgüç Türkalp Habip Tiryaki, Gökhan Barcın

HATAYSPOR: Akın, Kubilay, Sadi (Dk 75 Soner), Hamza, Selim (Dk 75 Dmytro), Yılmaz (Dk 82 Maiga), Gökhan, Caner, Mesut, Yusuf, Murat

BALIKESİRSPOR BALTOK: Vukovic, Nizamettin (Dk 46 Furkan) , Muhammed Ali, Abdulkadir (Dk. 46 Mehmet), Sedat , Okan, Oğuz, Otoo, Glumac (46 Cüneyt), Bülent, Cumali

GOLLER: Dk.1 Gökhan, Dk. 11 Selim, Dk. 37 Caner (Hatayspor)

SARI KARTLAR: Akın (Hatayspor) - Cumali, Oğuz, (Balıkesir Baltok)

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Maç Sonucu | Hatayspor 3-0 Balıkesirspor
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