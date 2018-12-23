BUGÜN NELER OLDU

Beşıktaş Süper Lig'in ilk yarısında oynanan 17 maçta toplanabilecek 51 puanın 17'sini deplasmanda kaybetti. Dış sahadaki 9 karşılaşmada sadece 2 galibiyet alabilen siyah-beyazlı ekip, 3 kez sahadan yenilgi ile ayrıldı. 4 müsabakada ise beraberlikle yetindi. Kara Kartal, sahasındaki 8 maçta 5 galibiyet, 2 yenilgi ve 1 beraberlikle 8 puan yitirdi.GÖKHAN'IN uzaklaştırmak istediği top kısa düşerek Sadiku'nun önünde kaldı, Kasımpaşalı futbolcunun şık vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti.KOITA'NIN içeriye çevirdiği top Karius'tan sekerek yine aynı oyuncunun önünde kaldı. Koita, bu kez meşin yuvarlağı Diagne'ye aktardı. Senegalli forvet, farkı 2'ye çıkaran vuruşu yaptı.LENS'IN sağ kanattan gönderdiği ortasına altıpas içeresinde yükselen Mustafa Pektemek, kafayla meşin yuvarlağı kalecinin yanından ağlara gönderdiDIAGNE ceza alanı içinde Fatih'in müdahalesi ile yerde kaldı. Hakem VAR kararıyla penaltı noktasını gösterdi. Atışı kullanan Diagne kendisinin 2., takımının 3. golünü kaydetti.SAĞ kanattan içeri giren Sadiku, Pavelka'yı gördü. Pasa hareketlenen Çek futbolcu, topu Karius'un sağından filelere göndererek maçın skorunu ilan etti.Maçtan sonra Kasımpaşa cephesinde büyük bir sevinç yaşanırken, ağır bir yenilgi alan siyah-beyazlı oyuncularda ise keder ve üzüntü hakimdi. Paşa'yı 2. sıraya çıkartan Mustafa Denizli de, Nisan 1992'den bu yana Şenol Güneş'i Süper Lig'de ilk kez mağlup etti.GÜNEŞ, "Eski oyuncularınız Şener ve Ozan'ı takasla birlikte yönetim almak için anlaşma sağlarsa, görüşünüz ne olur?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Sezon başında transfer olmadığı için sıkıntılarımız oldu. Şu anda bunları yaşıyoruz. Fatih var savunmada bir tek alternatif. Şener ve Ozan'a talip olduğumuz gibi bir durum yok. Daha tarih gelmeden 'Alacağım' demek olur mu? Burak Yılmaz için de aynı şeyler yazılıyor. Rakibin oyuncusu... Şık değil."Beşiktaş'a geldiği günden bu yana performansı tartışılan Karius, ligde 13 maça çıkarken, bunların 10'unda rakip forvete geçit verdi ve toplam 16 gol yedi. Karius, Avrupa Ligi ile birlikte 18 maçta 26 gol gördü.Dünyadauzun boylu, ayaklarına ve kafa vuruşlarına hakim, sprinter golcü bulmak çok zor. Diagne eğer kaçırdığı penaltıları gol yapsaydı Gomis'in bütün sezon attığı gol sayısına bile yaklaşırdı. Avrupa'nın birçok kulübü Diagne'nin peşine takılacaktır. Galatasaray'ın parası varsa Diagne'yi almalı.BaşkanTurgay Ciner, Mustafa Denizli göreve geldikten sonra oynanan futboldan keyif aldığı için her maça geliyormuş ve devre arası 4 futbolcu alması konusunda kendisine söz vermiş. Beşiktaş'ta Denizli şampiyon olurken devre arası Ernst ve Yusuf'u almıştı. Bu isimlerden biri kaleci olacakmış.Kasımpaşa eksiklerini giderirse şampiyon olabilir çünkü Başakşehir'den dana gençler.BenceBeşiktaş, Talisca, Cenk Tosun, Aboubakar ve Sosa gibi kaliteli oyuncuları kaybetmenin büyük sıkıntılarını yaşıyor.