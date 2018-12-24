85 günlük hasret bitti

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle evindeki üç puan hasretine son verdi.Öte yandan Süper Lig'de iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki 28 maçın 23'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı.Dün akşam iki kez ağları sarsan Onyekuru, toplamda 6 gole ulaştı. 4 maçta fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu, bunların ikisinde duble yaptı.G.Saray, Sivasspor ile Süper Lig'de oynadığı 13 iç saha maçının tamamını kazandı.