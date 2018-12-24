85 günlük hasret bitti

Galatasaray, Sivasspor galibiyetiyle evindeki üç puan hasretine son verdi. Türk Telekom Stadı'nda en son 28 Eylül'de Erzurumspor'u 1-0'lık skorla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, akabinde 4'ü lig, 1'i Şampiyonlar Ligi, 1'i de Türkiye Kupası olmak üzere 6 maçı berabere bitirmiş, Devler Ligi'nde Porto'ya yenilmiş ve 85 gün galibiyete hasret kalmıştı.
Öte yandan Süper Lig'de iç sahada devam eden en uzun yenilmezlik serisinin sahibi olan Galatasaray, Türk Telekom Stadı'ndaki 28 maçın 23'ünü kazanırken, 5'inde berabere kaldı. DUBLECİ ONYEKURU
Dün akşam iki kez ağları sarsan Onyekuru, toplamda 6 gole ulaştı. 4 maçta fileleri havalandıran Nijeryalı futbolcu, bunların ikisinde duble yaptı. 13
G.Saray, Sivasspor ile Süper Lig'de oynadığı 13 iç saha maçının tamamını kazandı.