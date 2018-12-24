Fırtına zirveye

BUGÜN NELER OLDU

İdeal 11'inden üç oyuncusundan yoksun sahaya çıkan Trabzonspor, maçın başında kontrolü rakibe kaptırdı. Konuk ekip ilk 10 dakikada iki net gol pozisyonundan yararlanamadı.Trabzonspor'un savunmasındaki koordinasyon eksikliğinin dikkat çektiği anlarda 20 yaşındaki Hüseyin Türkmen, yaptığı kritik müdahalelerle maçın kahramanlarından oldu.Rize karşısında Trabzonspor'un tek kahramanı genç Hüseyin olmadı. Yusuf, takımın tüm hücum organizasyonları içerisinde yer alırken, Abdülkadir ise attığı iki golle skora önemli katkı yaptı. Uğurcan ise kurtarışlarıyla devleşti.Rizespor'un oyundan düştüğü dakikalarda Ekuban'ı oyuna alarak yorgun rakibin üzerine daha çok gitmek isteyen Karaman, 79'daki etk-i li pas organizasyonu sonrası gelen Rodallega golüyle istediğini aldı. 5- 81. dakikada gelen Aminu golü ise maçın rehaveti kaldırmayacağının bir göstergesi oldu.Trabzon 90+3'te bulduğu golle Başakşehir ile farkı 6'ya indirirken maç sonunda yaşanan coşku ise en önemli mesaj oldu.İki kez ağları havalandırarak maçın yıldızı olan Trabzonspor'un genç yeteneği Abdülkadir Ömür, bu sezon Süper Lig'de ilk kez gol sevinci yaşadı. 3 de asisti olan 19'luk yetenek, ligin en fazla skora katkı yapan 20 yaş altı oyuncusu durumuna geldi. Abdülkadir mücadele sonrası, "61 numara Trabzon'un simgesi, bunu onurla giymeye devam edeceğim. Allah nasip ederse şampiyonluğa oynayacağız" dediTrabzon Teknik Direktörü Ünal Karaman, 90 dakika sonrası, "Farklı özellikteki oyuncular bir takımı oluşturur. Bazıları ofansta iyidir, bazıları defansta... Ama futbolda böyle bir şey kalmadığını oyuncularımız biliyor. Bazı bölgelerde zorlanıyoruz, özellikle orta sahada sıkıntı var. Vazgeçmeden, üzerine gide gide çalışmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.Karşılaşmanın 30. dakikasında topsuz alanda kendisini bir anda yere bırakan Onazi'den kötü haber geldi.Bordo-mavili futbolcu sezonu kapadı. Kötü haber, Trabzonspor'da büyük üzüntü yarattı.