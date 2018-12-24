Mirin: Teklifler hoşuma gidiyor

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Hollanda ekibi PSV'de forma giyen Nicolas Isimat-Mirin, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın kendisine olan ilgisinden bir hayli memnun. Fransız defans oyuncusu, devre arası tatiline çıkmadan önce transfer açıklamalarında bulundu. Hollanda kanalı FOX Sports'a konuşan 27 yaşındaki yıldız, "Ailemle tatil için Paris'e gidiyorum. Yeni bir kulüp arayacağım iddiası doğru değil. Sadece PSV'ye odaklanıyorum. Transfer tekliflerini teknik direktörümüz ve yönetim ile görüşeceğim. Benden övgüyle bahsetmeleri iyi hissettiriyor" ifadelerini kullandı.