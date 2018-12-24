Nerede kalmıştık!

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul'da Beşiktaş ve Başakşehir'i yenmeyi başaran Yiğidolar, bu kez sert kayaya tosladı. Sarı-kırmızılı takımı Eren Derdiyok (penaltı), Feghouli ve Onyekuru (2) galibiyete taşırken, konuk ekibin golleri Robinho'dan geldi. Aslan, bu sonuçla lider Başakşehir'le arasındaki farkı 6'ya indirdi.Cezalı oyuncusu kalmayan, sakatları dönen Galatasaray beklenen patlamayı Sivasspor'a yaptı.Fenerbahçederbisinde Isla'ya, Konyaspor maçında Skubic'e penaltı yapılmış, Lokomotiv'in sağ beki Rusya'da gol atmıştı. Bunun tesadüf olmadığını dün Sivas'tan Douglas gösterdi. Sol açık Onyekuru'nun karşılamadığı Brezilyalı sağ bek, Robinho'ya iki asist yaptı. Robinho da attığı iki golde "Zamanında boşuna Real Madrid'e gitmemiş" dedirtti.Ndiaye kaptırdığı topla golü yedirdi ancak Feghouli'nin golünde şık bir asist yaptı. Ndiaye'nin pasında köşeyi iyi gören Feghouli, çok daha önce Sinan Gümüş'e tercih edilmeliydi.VAR'dan çok çeken Galatasaray, dün VAR sayesinde penaltı kazandı. Belhanda'nın ayağına basan Uğur Çiftçi akan oyunda gözden kaçtı, VAR'dan gelen uyarı ile penaltı kazanıldı. Eren Derdiyok beyaz noktada yine çok net bir vuruş yaptı. Fernando ikinci yarının başında savunma arkasını çok ince gördü, VAR sayesinde ofsaytta olmadığı anlaşılan Onyekuru Galatasaray'ı tekrar öne geçirdi.Muslera skor 3-2 iken Hakan Arslan'ın karşı karşıya pozisyonunda açıyı iyi kapadı. Penaltı yapan, ofsayt bozan Uğur Çiftçi hatalarına devam etti, Belhanda'nın can havliyle içeri çevirdiği topta Onyekuru maçı bitiren bitirici vuruşu yaptı.Son haftalardaki futboluyla beğeni toplayan Sofiane Feghouli, dün akşam bu sezon Süper Lig'deki ilk golünü kaydetti. Şampiyonlar Ligi'nde de ağları 1 kez havalandıran Cezayirli yıldız, bu golü Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde 3-2 kaybettiği Porto maçında bulmuştu.Cezası nedeniyle karşılaşmayı locadan izleyen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, sarı-kırmızılı takımla Süper Lig'de 200. galibiyetini yaşadı.Cimbom, bu sezon Süper Lig'de ikinci kez geriden gelerek kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, daha önce Ankaragücü deplasmanında 1-0 geriye düşmüş, sahadan 3-1 galip ayrılmıştı.G.Saray'daki performansı eleştirilen Eren Derdiyok, Aralık ayı içinde 5 maça çıkarken, takıma 4 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Gollerin 2'si penatından geldi.