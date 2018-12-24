Timsah’ın 3 puanı direkten döndü

BUGÜN NELER OLDU

Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarının son dakikasında Umut Nayir röveşata ile Bursaspor'u öne geçirdi. 46'da beraberlik golünü atan Guilherme, sertlik nedeniyle hakem Bülent Yıldırım'a tepki gösterince 87'de çift sarıdan atıldı. Uzatmada Mina'nın Umut'a müdahalesinde hakem Yıldırım, VAR'ın çağrısıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Ancak Aytaç topu üst direğe nişanlayınca maç 1-1 bitti.Bursaspor ligin ilk yarısında en fazla beraberlik alan takım oldu.Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarının son dakikasında Umut Nayir röveşata ile Bursaspor'u öne geçirdi. 46'da beraberlik golünü atan Guilherme, sertlik nedeniyle hakem Bülent Yıldırım'a tepki gösterince 87'de çift sarıdan atıldı. Uzatmada Mina'nın Umut'a müdahalesinde hakem Yıldırım, VAR'ın çağrısıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Ancak Aytaç topu üst direğe nişanlayınca maç 1-1 bitti.