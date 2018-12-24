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Timsah’ın 3 puanı direkten döndü

Yeşil-beyazlılar, Yeni Malatya karşısında 90+9’da penaltı kaçırdı. Umut Mareş ve Guilherme’nin golleri ile 1-1 giden maçta konuk ekip 87’de 10 kişi kaldı. Uzatmada kazanılan penaltıyı Aytaç direğe nişanlayınca, galibiyet fırsatını kaçırdı

Giriş Tarihi: 24.12.2018
Timsah’ın 3 puanı direkten döndü
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarının son dakikasında Umut Nayir röveşata ile Bursaspor'u öne geçirdi. 46'da beraberlik golünü atan Guilherme, sertlik nedeniyle hakem Bülent Yıldırım'a tepki gösterince 87'de çift sarıdan atıldı. Uzatmada Mina'nın Umut'a müdahalesinde hakem Yıldırım, VAR'ın çağrısıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Ancak Aytaç topu üst direğe nişanlayınca maç 1-1 bitti.

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Bursaspor ligin ilk yarısında en fazla beraberlik alan takım oldu.

- BİR GÖRÜŞ -

Gürcan BİLGİÇ: Büyük takım gibi
Spor Toto Süper Lig'de Bursaspor sahasında Evkur Yeni Malatyaspor ile 1-1 berabere kaldı. İlk yarının son dakikasında Umut Nayir röveşata ile Bursaspor'u öne geçirdi. 46'da beraberlik golünü atan Guilherme, sertlik nedeniyle hakem Bülent Yıldırım'a tepki gösterince 87'de çift sarıdan atıldı. Uzatmada Mina'nın Umut'a müdahalesinde hakem Yıldırım, VAR'ın çağrısıyla pozisyonu izledi ve penaltı kararı verdi. Ancak Aytaç topu üst direğe nişanlayınca maç 1-1 bitti.
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Timsah’ın 3 puanı direkten döndü
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