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, Karagümrük’le anlaştı

Elazığspor camiasına sabah saatlerinde veda eden golcü oyuncu , ’le sözleşme imzaladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 17:12
Ahmet Aras, Karagümrük’le anlaştı

Elazığspor'la yollarını ayıran Ahmet Aras, TFF 2. Lig ekibi Fatih Karagümrük'le sözleşme imzaladı. İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma'yla bir araya gelen Ahmet Aras, kendisini Karagümrük'e bağlayan sözleşmeyi imzaladı. Konuya ilişkin olarak Fatih Karagümrük Kulübü yaptığı açıklamada, "Kulübümüz, ocak ayı transfer çalışmaları kapsamında, son olarak Spor Toto 1. Lig ekibi Elazığspor'da forma giyen forvet oyuncusu Ahmet Aras'la sözleşme imzalamıştır. Ahmet Aras ile imzalanan sözleşmenin camiamıza hayırlı olmasını diliyor, futbolcumuza formamız altında başarı ve şampiyonluklar diliyoruz" açıklaması yapıldı.

Ligin ilk yarısında Elazığspor formasıyla 17 lig, 1 de Ziraat Türkiye Kupası maçına çıkan Ahmet Aras, 7 gole imza attı.

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Ahmet Aras, Karagümrük’le anlaştı
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