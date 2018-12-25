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’da kazanan yok

Tehlikeli bölgeden uzaklaşmak isteyen Akhisarspor, sahasında ile golsüz berabere kaldı

Giriş Tarihi: 25.12.2018
Akhisar’da kazanan yok
Alt sıralardan kurtulmak isteyen Akhisar, evinde Konya ile 0-0 berabere kaldı. Henüz 4. dakikada Konyaspor'da Ömer Ali Şahiner'in kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda, Aykut çizgiden çıkardı. 35'te yine Ömer Ali gole yaklaştı. Ancak kaleci Fatih Öztürk topu kornere çeldi. 37'de ise Akhisar'dan Manu'nun şutunu Serkan uzaklaştırdı. 58.dakikada Akhisar sol kanattan etkili geldi. Güray'ın pasında Onur etkili vurdu ancak Serkan harika kurtardı. Puanını 17 yapan Akhisar, kırmızı çizgiden kurtulurken, Konya devreyi sekizincilikle kapattı.
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Akhisar’da kazanan yok
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