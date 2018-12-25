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: Emenike ile görüştüm

Teknik Direktörü , ’nin Denizlispor ile adının geçmesiyle ilgili, "Emenike’yle birkaç gün önce görüştüm. Futbolcunun kalitesi belli, onu kim istemez?" dedi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 25.12.2018 17:09
Yücel İldiz: Emenike ile görüştüm

Spor Toto 1.Lig ekiplerinden Denizlispor'da ilk devrenin tamamlanmasının ardından gözler transfer çalışmalarına çevrildi. Yeşil-siyahlı ekipte Teknik Direktör Yücel İldiz, katıldığı bir radyo programında, Emmanuel Emenike'nin Denizlispor ile adının geçmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Fenerbehçeli eski forvet ve daha önce Kardemir Karabükspor'da çalıştığı eski öğrencisi Emenike hakkında konuşan tecrübeli teknik adam, Nijeryalı futbolcu ile birkaç gün önce görüştüğünü belirterek, "Emenike'yle birkaç gün önce görüştüm. Kendisi devamlı görüştüğüm bir futbolcu. Fakat Emenike'nin aldığı ücretler belli. Emenike'nin ismi Çin kulüpleriyle de anılıyor. Futbolcunun kalitesi belli, onu kim istemez?" dedi.

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Yücel İldiz: Emenike ile görüştüm
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