5-6 isim gidecek!

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eşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, NTV'de katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Başkan Orman'dan satırbaşları:
Pepe'nin babasının bir sağlık problemi vardı. Pepe 4.5 milyon Euro kazanıyordu.
Zaten sezon sonu gidecekti. Sadece Pepe değil, devre arasında en az 5-6 oyuncu daha aramızdan ayrılacak.
Günü geldiği zaman kimlerin gönderileceği açıklanır. Bunların hepsi kıymetli oyuncular ama Beşiktaş'ta misyonlarını tamamladılarsa, başka bir kulübe gitmeleri daha doğru olur.
Avrupa'da
yokuz, kupada yokuz... Küçük dokunuşlar yapacağız transferde.
1'i stoper, 2 veya 3 oyuncu alacağız. Hocamızla birlikte karar vereceğiz. Yeni, ruhu olan isimleri takımımıza katacağız. Oyuncuya para veriyorsunuz. Biz ağzı değil, ayakları konuşan futbolculara para vermek istiyoruz. ŞENOL GÜNEŞ İÇİN NE DEDİ?
Burak Yılmaz
ile ilgili konuş, konuş, konuş, dilimde tüy bitti. Burak için neden Fenerbahçe'yi sormuyorsunuz, Galatasaray'ı sormuyorsunuz? Onların da santrfora ihtiyacı var.
Hep Burak yazılıyor ama Arda'yı da çok seviyorum. Abdullah Avcı'yı da seviyorum, beğeniyorum.
Bunları söylemem alacağım anlamına mı geliyor?
Oğuzhan iyi futbolcu ve çok iyi bir çocuk... Beklenti yüksek fakat karşılamadığı zaman o da mutsuz, biz de mutsuz. Oğuzhan'ı kaybetmek istemiyoruz.
Oğuzhan'ı Cenk'ten de üstte yerlerde bekliyordum. Ligin ikinci devresinde önemli işler yapacaktır.
Ljajic için 20-25 maç gibi bir miktar var yalan konuşmayayım, bunu oynarsa bonservisi alınacak.
Beşiktaş'ta 200 milyon Dolar'ın üzerinde faiz ödemişiz. Gelir yaratmışız. Beşiktaş oyuncu sattı. Kim aldı da sattı? 500 bin Dolar'a Cenk'i ben aldım, 22 milyon Dolar'a ben sattım.
Hocayı (Şenol Güneş) istemediğimiz an söyleriz ve sözleşmemiz biter. Görev süremin sonuna kadar çok güvendiğimiz hocamız işinin başındadır.