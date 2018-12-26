5-6 isim gidecek!

BUGÜN NELER OLDU

eşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, NTV'de katıldığı programda çarpıcı açıklamalar yaptı. İşte Başkan Orman'dan satırbaşları:Pepe'nin babasının bir sağlık problemi vardı.Zaten sezon sonu gidecekti. Sadece Pepe değil, devre arasında en az 5-6 oyuncu daha aramızdan ayrılacak.Günü geldiği zaman kimlerin gönderileceği açıklanır. Bunların hepsi kıymetli oyuncular amaAvrupa'dayokuz, kupada yokuz...1'i stoper, 2 veya 3 oyuncu alacağız. Hocamızla birlikte karar vereceğiz. Yeni, ruhu olan isimleri takımımıza katacağız.Burak Yılmazile ilgili konuş, konuş, konuş, dilimde tüy bitti. Burak için neden Fenerbahçe'yi sormuyorsunuz, Galatasaray'ı sormuyorsunuz? Onların da santrfora ihtiyacı var.Hep Burak yazılıyor ama Arda'yı da çok seviyorum.Bunları söylemem alacağım anlamına mı geliyor?Oğuzhan iyi futbolcu ve çok iyi bir çocuk... Beklenti yüksek fakat karşılamadığı zaman o da mutsuz, biz de mutsuz.Oğuzhan'ı Cenk'ten de üstte yerlerde bekliyordum.Ljajic için 20-25 maç gibi bir miktar var yalan konuşmayayım, bunu oynarsa bonservisi alınacak.Beşiktaş'ta 200 milyon Dolar'ın üzerinde faiz ödemişiz. Gelir yaratmışız.Hocayı (Şenol Güneş) istemediğimiz an söyleriz ve sözleşmemiz biter.