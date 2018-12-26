Altınordu'da Yusuf Acer'e Legia Varşova kancası

Polonya Ekstraklasa'da şampiyonluk mücadelesi veren Legia Varşova'nın Sportif Direktörü Radoslaw Kucharski'nin Altınordu'nun genç futbolcusu Yusuf Acer'in transferini bitirmek için çaba gösterdiği belirtildi. Başkan Seyit Mehmet Özkan'ın dirsek temasında bulunan Polonya ekibinden resmi teklif istediği, ancak Legia Varşova'nın yılbaşından sonra 21 yaşındaki futbolcu için teklifini sunacağı kaydedildi.

ALTINORDU DA SICAK BAKIYOR

Altyapısından yetişen Çağlar Söyüncü ve Cengiz Ünder gibi yıldız futbolcuların Avrupa'da boy göstermesiyle gururlanan İzmir temsilcisi, Süper Lig ekiplerinin de radarında olan Yusuf'u da yurt dışına göndermeye sıcak bakıyor. Kırmızı lacivertli formayla 4 sezondur 1. Lig'de boy gösteren genç savunma oyuncusu toplam 96 müsabakada görev aldı. Son olarak Ümit Milli Takım'da oynayan Yusuf Acer, ay-yıldızlı formayı alt yaş gruplarında 7 kez terletti.