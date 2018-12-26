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'ta ilk yarıda öne çıkanlar

'ta 2018-2019 sezonunun ilk yarısında , bin 262 dakikayla en istikrarlı oyuncu oldu. , 5 sarı ve bir kırmızı kartla Beşiktaş'ın ilk yarıdaki en hırçın futbolcusu olarak dikkati çekti. Siyah-beyazlılarda 5 gol atan , takımın en skorer oyuncusu unvanını aldı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 12:16
Beşiktaş'ta ilk yarıda öne çıkanlar
Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 26 puan toplayan ve 7. sırada bulunarak beklentilerin bir hayli uzağında kalan Beşiktaş'ta, 17 maçlık bölümde öne çıkan isimler Gökhan Gönül, Gary Medel ve Mustafa Pektemek oldu.

Siyah-beyazlı takımın 33 yaşındaki sağ beki Gökhan Gönül, zaman zaman yaşadığı sakatlıklara rağmen ilk yarıda en fazla süre alan isim olarak dikkati çekti. Süper Lig'de sadece bir maç kaçıran Gökhan Gönül, bin 262 dakika sahada kalmayı başardı.

Beşiktaş'ın savunma oyuncuları süre konusundaki istikrarlarıyla öne çıktı. Siyah-beyazlılarda Hırvat stoper Domagoj Vida, 15 maç ve bin 255 dakika, Alman file bekçisi Loris Karius ise 13 karşılaşma ve bin 170 dakika süre aldı.

EN HIRÇINI GARY MEDEL

Siyah-beyazlı takımda ilk yarının en hırçın oyuncusu Gary Medel oldu.

İlk yarıda 14 maçta görev alan Şilili futbolcu, bunların 6'sında kart gördü. Beş kez sarı kartla cezalandırılan Medel, bir defa da kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

GOLLERDE MUSTAFA PEKTEMEK

Bu sezon hücumda etkisiz bir görüntü sergileyen Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek, en golcü oyuncu unvanını aldı.

Sezon başında kadroya girmekte zorlanan fakat sonrasında şans bulmaya başlayan 30 yaşındaki santrfor, 9 maçta 5 gol attı.

İlk yarının son bölümlerinde az forma giyen Ryan Babel, 4 kez fileleri havalandırırken, Vagner Love ve devre bitmeden takımdan ayrılan Pepe üçer gol sevinci yaşadı.

İLK YARI İSTATİSTİKLERİ

Siyah-beyazlı oyuncuların Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısındaki istatistikleri şöyle:

FutbolcuMaçİlk 11Süre (Dk)GolSarı kartKırmızı kart
Gökhan Gönül16141262110
Domagoj Vida15151255031
Loris Karius13131170020
Gary Medel14131148051
Ricardo Quaresma14131087250
Caner Erkin1491084041
Ryan Babel12101029410
Atiba Hutchinson1110904000
Pepe1010889310
Adem Ljajic119828230
Oğuzhan Özyakup1310752110
Adriano Correia119702040
Jeremain Lens117609150
Necip Uysal97587020
Mustafa Pektemek96562510
Vagner Love85499300
Tolgay Arslan85409010
Güven Yalçın95393220
Dorukhan Toköz65390020
Alvaro Negredo44350200
Tolga Zengin33270000
Enzo Roco52209010
Cyle Larin71152010
Fatih Aksoy2097010
Utku Yuvakuran1190000
Gökhan Töre2136000

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Beşiktaş'ta ilk yarıda öne çıkanlar
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