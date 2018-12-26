Beşiktaş'ta ilk yarıda öne çıkanlar

Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısında 26 puan toplayan ve 7. sırada bulunarak beklentilerin bir hayli uzağında kalan Beşiktaş'ta, 17 maçlık bölümde öne çıkan isimler Gökhan Gönül, Gary Medel ve Mustafa Pektemek oldu.

Siyah-beyazlı takımın 33 yaşındaki sağ beki Gökhan Gönül, zaman zaman yaşadığı sakatlıklara rağmen ilk yarıda en fazla süre alan isim olarak dikkati çekti. Süper Lig'de sadece bir maç kaçıran Gökhan Gönül, bin 262 dakika sahada kalmayı başardı.

Beşiktaş'ın savunma oyuncuları süre konusundaki istikrarlarıyla öne çıktı. Siyah-beyazlılarda Hırvat stoper Domagoj Vida, 15 maç ve bin 255 dakika, Alman file bekçisi Loris Karius ise 13 karşılaşma ve bin 170 dakika süre aldı.

EN HIRÇINI GARY MEDEL

Siyah-beyazlı takımda ilk yarının en hırçın oyuncusu Gary Medel oldu.

İlk yarıda 14 maçta görev alan Şilili futbolcu, bunların 6'sında kart gördü. Beş kez sarı kartla cezalandırılan Medel, bir defa da kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

GOLLERDE MUSTAFA PEKTEMEK

Bu sezon hücumda etkisiz bir görüntü sergileyen Beşiktaş'ta Mustafa Pektemek, en golcü oyuncu unvanını aldı.

Sezon başında kadroya girmekte zorlanan fakat sonrasında şans bulmaya başlayan 30 yaşındaki santrfor, 9 maçta 5 gol attı.

İlk yarının son bölümlerinde az forma giyen Ryan Babel, 4 kez fileleri havalandırırken, Vagner Love ve devre bitmeden takımdan ayrılan Pepe üçer gol sevinci yaşadı.

İLK YARI İSTATİSTİKLERİ

Siyah-beyazlı oyuncuların Süper Lig'de 2018-2019 sezonunun ilk yarısındaki istatistikleri şöyle:

Futbolcu Maç İlk 11 Süre (Dk) Gol Sarı kart Kırmızı kart Gökhan Gönül 16 14 1262 1 1 0 Domagoj Vida 15 15 1255 0 3 1 Loris Karius 13 13 1170 0 2 0 Gary Medel 14 13 1148 0 5 1 Ricardo Quaresma 14 13 1087 2 5 0 Caner Erkin 14 9 1084 0 4 1 Ryan Babel 12 10 1029 4 1 0 Atiba Hutchinson 11 10 904 0 0 0 Pepe 10 10 889 3 1 0 Adem Ljajic 11 9 828 2 3 0 Oğuzhan Özyakup 13 10 752 1 1 0 Adriano Correia 11 9 702 0 4 0 Jeremain Lens 11 7 609 1 5 0 Necip Uysal 9 7 587 0 2 0 Mustafa Pektemek 9 6 562 5 1 0 Vagner Love 8 5 499 3 0 0 Tolgay Arslan 8 5 409 0 1 0 Güven Yalçın 9 5 393 2 2 0 Dorukhan Toköz 6 5 390 0 2 0 Alvaro Negredo 4 4 350 2 0 0 Tolga Zengin 3 3 270 0 0 0 Enzo Roco 5 2 209 0 1 0 Cyle Larin 7 1 152 0 1 0 Fatih Aksoy 2 0 97 0 1 0 Utku Yuvakuran 1 1 90 0 0 0 Gökhan Töre 2 1 36 0 0 0