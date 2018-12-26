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'tan için transfer teklifi!

’ın Evkur ’da forma giyen başarılı futbolcu 'a teklif sunduğu iddia edildi.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 26.12.2018 11:59 Güncelleme Tarihi: 26.12.2018 12:10
Beşiktaş'tan Sadık Çiftpınar için transfer teklifi!

Yeni Malatyaspor'da 4 sezondur forma giyen ve Süper Lig performansıyla dikkatleri çeken defans oyuncusu Sadık'a Beşiktaş'ın talip olduğu belirtiliyor. Teknik Direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda çalışma başlatan siyah-beyazlı yönetimin, 26 yaşına girmeye hazırlanan futbolcuyu renklerine bağlamak istediği iddia edildi.

Yeni Malatyaspor'da ortaya koyduğu istikrarlı futbolla dikkat çeken Sadık için yönetimin, bu hafta içerisinde hem oyuncu hem de kulübüyle resmi temaslara başlayacağı konuşuluyor. Son 4 sezondur E. Yeni Malatyaspor'da forma giyen Sadık, ligin ilk yarısında 16 karşılaşmada görev yaptı.Tecrübeli futbolcunun da ikinci yarıda İstanbul takımında görev yapmaya sıcak baktığı ifade ediliyor.

Galatasaray altyapısından yetişen başarılı oyuncuyla Trabzonspor'un da ilgilendiği iddialar arasında.

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Beşiktaş'tan Sadık Çiftpınar için transfer teklifi!
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