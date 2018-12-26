Denizlispor Teknik Direktörü İldiz'den 'Emenike' açıklaması

Kardemir Karabükspor'da birlikte çalıştığı Nijeryalı forvetle sık sık görüştüğünü dile getiren Yücel İldiz, "Emenike ile sohbet ederiz. O beni arar, ben de onu. Emenike'yi kim takımında görmek istemez ki. Ancak işin maddi boyutu da var. Kendisine Çin'den teklifler geldiğini biliyorum. Onun kalitesi belli, her teknik adam Emenike'yi kadroda görmeyi ister. Ancak biz de bütçemize göre davranmalıyız" dedi.

MBILLA ETAME DE GÜNDEMDE

Emenike'nin gündeme gelmesiyle taraftarını heyecanlandıran Denizlispor'un, Alanyaspor'da görev yapan Mbilla Etame ile görüştüğü öğrenildi. Bu sezon turuncu-yeşil formayı sadece 1 maçta 45 dakika giyen Kamerunlu golcüyle büyük oranda el sıkışıldığı ifade edildi. Türkiye'de ilk olarak 2008-09 sezonunda Adanaspor'da forma giyen 30 yaşındaki futbolcu, Samsunspor ve Antalyaspor'da da oynadı. Süper Lig'de 68, TFF 1'inci Lig'de 180 maça çıkan Mbilla 90 gole imza attı. Mbilla, Türkiye macerasına Adana'da aynı ülkeden Denizlisporlu Mbamba'yla birlikte başladı. Kamerun'dan Türkiye'ye beraber gelen iki futbolcu uzun süre birlikte forma giydi.

3 YILDIZ İÇİN FEDERASYON İDDİASI

Sezonun ilk yarısını 36 puanla 2'nci sırada tamamlayan Denizlispor'da takımın yıldızlarından Burak Çalık, Mehmet Akyüz ve Aissati'nin alacaklarını tahsil edemedikleri gerekçesiyle Futbol Federasyonu'na başvurdukları iddia edildi. Kulüpten ise bu konuyla ilgili bir açıklama gelmedi. Denizli'de daha önce forma şansı bulamayan Cenk Güvenç, Muhammet Himmet ve Cihan, alacakları için Federasyon kanalıyla kulübe ihtar çekmişti.