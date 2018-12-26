Dört büyük kulüp son 32 sezonun en kötü dönemini yaşıyor

Dört büyük futbol kulübü Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un bu sezonki performansı beklentilerin altında kaldı. Ekonomik olarak küçülmeye giden kulüpler kadro istikrarını yakalamakta zorlanırken, bu durum puan tablosuna da yansımış durumda. Dört büyük kulüp, üç puanlık sisteme geçilen 1987-1988 sezonundan bu yana ilk yarılar itibariyle en kötü puan ortalamasını yakaladı.

20 takımın mücadele ettiği 1987-1988 sezonunda, ilk yarı 36,25 puan ortalaması tutturan 4 büyükler, 19 takımın mücadele ettiği 1988-1989 sezonunun ilk yarısında 36,25 ve 18 takımın mücadele ettiği 1989-1990 sezonunun ilk yarısında 34,5 puan ortalaması tutturdu. 16 takımın mücadele ettiği 1990-1991 sezonunda 28,75 puan ortalaması tutturan dört büyükler, yine 16 takımın mücadele ettiği 1991-1992 sezonu ilk yarısı itibariyle 34, 1992-1993 sezonu ilk yarısı itibariyle ise 30,25 puan ortalamasına ulaştı.

1994-1995 sezonundan itibaren Spor Toto Süper Lig'de 18 takım mücadele ediyor. Dört büyükler, 1996-1997 sezonunun ilk yarısında ortalama 39,50 topladı. Bu istatistik dört büyüklerin en iyi ilk yarı puan ortalaması yakaladıkları sezon oldu. İçinde bulunduğumuz 2018-2019 sezonu ilk yarısında dört büyüklerin ortalama puanı 25'te kaldı ve 3 puanlı sisteme geçildiğinden beri yakalanan en düşük ortalama oldu.