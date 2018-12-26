Eski Fenerbahçeli Fernandao'nun kızı vefat etti

Ülkemizde 2013-2015 yıllarında Bursaspor ve 2015-2018 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Fernandao'nun kızı hayatını kaybetti.

Brezilyalı oyuncunun, halihazırda formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Wahda'nın resmi sosyal medya hesabından duyurduğu bilgiye göre, yıldız oyuncu acı gelişmenin ardından ülkesine gitti.

Eski futbolcumuz Jose Fernando Viana de Santana’nın kızının vefat ettiği haberini, derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.



Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz. — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 26 Aralık 2018

Fenerbahçe Kulübü tarafından eski oyuncusu için yayımlanan taziye mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Eski futbolcumuz Jose Fernando Viana de Santana'nın kızının vefat ettiği haberini, derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz."