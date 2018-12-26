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Eski Fenerbahçeli 'nun kızı vefat etti

2015 ila 2018 yılları arasında forması giyen Brezilyalı futbolcu 'nun kızı hayatını kaybetti.

Giriş Tarihi: 27.12.2018 00:42 Güncelleme Tarihi: 27.12.2018 00:49
Eski Fenerbahçeli Fernandao'nun kızı vefat etti

Ülkemizde 2013-2015 yıllarında Bursaspor ve 2015-2018 yıllarında Fenerbahçe'de forma giyen Brezilyalı futbolcu Fernandao'nun kızı hayatını kaybetti.

Brezilyalı oyuncunun, halihazırda formasını giydiği Suudi Arabistan ekibi Al-Wahda'nın resmi sosyal medya hesabından duyurduğu bilgiye göre, yıldız oyuncu acı gelişmenin ardından ülkesine gitti.

Fenerbahçe Kulübü tarafından eski oyuncusu için yayımlanan taziye mesajında şu ifadeler kullanıldı:

"Eski futbolcumuz Jose Fernando Viana de Santana'nın kızının vefat ettiği haberini, derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz.

Fernandao ve ailesine başsağlığı ve sonsuz sabırlar diliyor; acılarını paylaşıyoruz."

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in zirvesinde

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Eski Fenerbahçeli Fernandao'nun kızı vefat etti
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