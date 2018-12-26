Ne zaman iyi olacaksınız? Gelecek dönem

BUGÜN NELER OLDU

Tarihinin en kötü dönemine imza atarak ilk yarıyı 16 puanla 17. sırada tamamlayan Fenerbahçe'deSarı-lacivertli takıma büyük umutlarla gelen ancak 17 haftada sadece tek gol atan (Kayseri maçı) İslam Slimani dün yurt dışına çıkan isimlerin arasında yer aldı.futbolcu, takımın performansının ne zaman yükseleceği ile ilgili soruya,yanıtını vermekle yetindi.Fenerbahçe'de kiralık olarak forma giyen İslam Slimani'nin ligde çektiği son 25 şut kaleyi bulmadı.Slimani, Atatürk Havalimanı'nda mendil satan Suriyeli çocuklar tarafından ablukaya alındı. Cezayirli oyuncu, 100 lira harçlık vererek yoluna devam etti. Parayı alan Hasan, "Arapça konuştum. Bana 100 lira verdi" diyerek yaşananları anlattı.