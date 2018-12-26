Süper Lig’de ilk yarı raporu

BUGÜN NELER OLDU

Süper Lig'de 2018-19 sezonunun ilk devresinde 153 karşılaşmada 391 gol atılırken, maç başına gol ortalaması 2.55 olarak gerçekleştiGeçen sezonun ilk yarısında futbolseverler 461 gol izlemiş, maç başına 3.01 gol ortalaması yakalanmıştı. Bu rakam son 16 sezonun en gollü ilk yarısıydı.Kasımpaşa, 17 maçta rakip fileleri 37 kez havalandırarak maç başına 2,17 gol ortalamasına ulaştı ve ilk yarının en çok gol atan takımı oldu. Lacivert-beyazlılar, savunmada aynı başarıyı gösteremedi ve kalesinde 28 gol gördü.Üst üste üç sezondur devre arasına lider giren Medipol Başakşehir, takım savunmasını açık ara en iyi yapan takım oldu. Kalesinde sadece 8 gol gören lider, bu rakamla en az gol yiyen takım durumunda.Başakşehir'in tecrübeli file bekçisi Mert Günok, 10 maçta kalesini gole kapattı.Kasımpaşa'nın Senegalli golcüsü Mbaye Diagne, ağları 20 kez sarsarak gol krallığı yarışında rakiplerine fark attı. 31 yaşındaki golcü bu performansıyla G.Saraylı Mario Jardel'i (18) geçerek Süper Lig'de ilk yarılarda en fazla fileleri havalandıran yabancı futbolcu unvanını elde etti.Spor Toto Süper Lig'in ilk devresinde en fazla gol 1 ve 13. haftalarda kaydedildi. Futbolseverlerin en çok gole tanıklık ettiği söz konusu haftalarda, fileler 29 kez havalandırıldı.Süper Lig'in en kısır periyodu ise sadece 14 golün atıldığı 9. haftaydıSezonun ilk yarısındaki maçlarda en fazla 1-0'lık skor görüldü. 153 karşılaşmanın 30'u 1-0, 22'si 1-1, 20'si 2-0, 18'i de 2-1'lik sonuçlarla bitti.Ligde en fazla gol, 8. haftadaki EY Malatyaspor-DG Sivasspor maçında atıldı. Futbolseverlerin 8 gol izlediği karşılaşma 4-4 sona erdi.En farklı galibiyeti Galatasaray, 3. haftada 6-0'lık skorla Aytemiz Alanyaspor karşısında elde etti.Ligin ilk yarısında kendi evinde en fazla gol atan takımlar 22'şer golle Trabzonspor ile Galatasaray oldu.16Deplasmanda en fazla gol atan takım 16 golle Mustafa Denizli'nin Kasımpaşa'sı oldu.Deplasmanda en başarılı takım 18 puan toplayan lider Medipol Başakşehir olarak puan cetveline yansıdı. Deplasmanda maç kazanamayan iki takım ise Erzurumspor ile Çaykur Rizespor'du.Başakşehir 17 haftada 10 galibiyet alırken en fazla maç kazanan takım olarak ilk yarıyı lider tamamladı.Puan cetvelinin son sırasındaki Çaykur Rize, 17 haftada bir kez galibiyet sevinci yaşadı. Onda da F.Bahçe'yi 3-0 yendiler.Trabzonspor 9 maçta topladığı 20 puanla sahasında en başarılı takım olarak öne çıktı.