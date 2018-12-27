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'dan Putsila atağı

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıdaki performansıyla hayal kırıklığı yaşatan , ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için düğmeye bastı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 12:12
Altay'dan Putsila atağı

Devre arasında ilk imzayı Tetiş Yapı Elazığspor'dan Yunan orta saha oyuncusu Andreas Tatos'a attıran siyah-beyazlılar, şimdi de sezon başında talip olduğu Ankaragücü'nde forma giyen Anton Putsila'yı yeniden gündemine aldı.

Süper Lig'de ilk yarıda 9 karşılaşmada görev alan 31 yaşındaki Belaruslu orta saha oyuncusunun İzmir ekibiyle anlaşmaya yakın olduğu öğrenildi. Dinamo Minsk, Hamburg, Freiburg, Volga, Torpedo Moskova ve Gaziantepspor formaları da giyen Anton Putsila, Süper Lig'de 40, 1'inci Lig'de 25, Türkiye Kupası'nda ise 12 maçta görev aldı.

Altay, Paixao ve Daf dışındaki yabancılarını gözden çıkarmıştı.

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Altay'dan Putsila atağı
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