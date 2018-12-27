Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Bursaspor'da kaleci istikrarsızlığı! 17 maçta 3 farklı kaleci

'da kaleci istikrarsızlığı! 17 maçta 3 farklı kaleci

Süper Lig'in ilk yarısı itibariyle kalesinde en az gol yiyen üçüncü takım olan 'da 17 maçta kaleyi 3 isim korudu.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 27.12.2018 09:53
Bursaspor'da kaleci istikrarsızlığı! 17 maçta 3 farklı kaleci

Yeşil-beyazlı takım, Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısı itibariyle ligde en az gol yiyen 3. takım. Teknik Direktör Samet Aybaba, bu sezonun ilk yarısında kalede 3 isme görev verdi. Sezonun ilk 3 maçında timsahın kalesini Harun Tekin korudu. Tecrübeli file bekçisinin Fenerbahçe'ye transferinin ardından kaleye Okan Kocuk geçti. 12 lig maçında kaleyi koruyan Kocuk, ilk maçlardaki performansı ile takdir topladı. Milli takıma kadar yükselen Kocuk'un formsuzluğun ardından kaleyi genç Muhammed Şengezer devraldı. Son 2 maçta takımın kalesini koruyan Şengezer, 1 gol yedi. Ligin ikinci yarısında Kocuk ile Şengezer arasında forma rekabetinin artması bekleniyor.

LİGİN EN AZ GOL YİYEN 3. TAKIMI

Öte yandan Bursaspor ligde en az gol yiyen 3. takım. İlk yarı itibariyle Medipol Başakşehir 8, Evkur Yeni Malatyaspor 16, Bursaspor ise 17 gol kalesinde gördü. Yeşil-beyazlı takım, bu sezon kalesini 5 maçta gole kapattı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Bursaspor'da kaleci istikrarsızlığı! 17 maçta 3 farklı kaleci
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN