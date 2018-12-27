Fenerbahçe golcü arıyor! Slimani ise...

Erzurum ve Antalya beraberliklerinin ardından teknik direktör Ersun Yanal'ın raporu doğrultusunda bir stoper, bir kanat oyuncusu ve bir orta saha için harekete geçen Fenerbahçe yönetimi, listeye santrfor da ekledi. F.Bahçe, özellikle İslam Slimani'nin sezonun ilk yarısındaki performansından memnun olmadığı için bu bölgeye tartışmasız katkı sağlayacak bir isim arıyor. Bu bağlamda Slimani'nin menajerine, uygun şartların oluşması halinde kiralık kontratının iptal edilebileceği net bir dille ifade edildi. Sarı-lacivertlilere Uzakdoğu başta olmak üzere birçok kulüpten menajerler aracılığıyla 4 mevki için kiralık ve satın alma opsiyonlu teklifler geliyor.

'SPORTİNG'E DÖNECEĞİM'

Fenerbahçe'nin Leicester City'den kiraladığı İslam Slimani, eski takımı Sporting Lizbon'a dönüş sinyali verdi. Portekiz basınından O Jogo'ya konuşan Cezayirli futbolcu, "Sporting'e dönmek mi, neden olmasın? Ancak şu anda Fenerbahçe'nin kontratlı futbolcusuyum. Sezon sonunda neler olacak, hep birlikte göreceğiz. Futbolda asla 'Asla' dememek lazım. Bir gün yeniden Sporting formasını giymek istiyorum" ifadelerini kullandı.

FREY'E TATİL YOK

Fenerbahçe'nin Giresun ile oynadığı Türkiye Kupası maçında bileğine aldığı darbe sonucu sakatlanan Michael Frey, dün itibariyle saha çalışmalarına başladı. Frey'in şubat başında sahalara çıkmaya hazır hale geleceği kaydedildi.