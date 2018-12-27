Gençlerin sırtında!

BUGÜN NELER OLDU

İki gol attı, 3 tane de asist yaptı ve Trabzonspor'u sırtladı. Ligin 21 yaş altı en skorer ismi durumuna geldi.Lig ve kupada 7 maçta 4 gol yedi. Trabzonspor kalesinde Onur Kıvrak'ı aratmadı.1.231 dakika ile ligin en fazla süre alan 21 yaş altı oyuncusu. Alanyaspor defansında 29 atak kesti ve Ozan Kabak ile ilk sırayı paylaştı.Genç futbolcu, Galatasaray savunmasında 1445 dakika forma giydi. Maç başına 3,3 hava topu değeri ile öne çıkıyor.İki gol atıp, bir de asist yaptı. Larin'i kesti, Beşiktaş taraftarının gözdesi oldu.Oynadıkça yerini sağlamlaştırdı. Ligde son beş maçta da 90'ar dakika sahada kalarak Trabzonspor defansında önemli işlere imza attı.Beşiktaş'ın en fazla koşanı, Atiba'yı geride bırakırken, U21 Milli Takımı'nın da formasını giyiyor.Bursaspor tarihinin en genç kaptanlarından... Attığı bir golün yanında 18 top çalma, yüzde 84 pas başarı karnesi ile dikkat çekiyor.Antalyaspor ile 1091 dakika sahada kaldı. 21 top çalma ve 26 başarılı dripling ile oynadı. Driplingde ise lider.Süper Lig'de bu sezon 21 yaş ve altı 40 futbolcu çimlerde kendisine yer buldu.Sahada mücadele eden 40 futbolcunun 8'i gol atarken, 11'i de skora katkıda bulundu.Sahada yer alan 21 yaş ve altı Türk futbolcuların sayısı 32 oldu.