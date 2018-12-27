Kayserispor, 2 Ocak'ta toplanacak

Spor Toto Süper Lig'de ilk yarının son haftasında deplasmanda 1-1 biten Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçının ardından izine çıkan Kayserispor'da gözler 2 Ocak'a çevrildi. Oyuncular ligin ikinci yarısı hazırlıklarına başlamak için 2 Ocak Çarşamba günü Antalya Belek'te bulunan Kaya Palazzo Otel'de toplanacak. İlk çalışma ise 3 Ocak'ta yapılacak.

Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, ligin ikinci yarısına hazır girebilmek için kamp çalışmalarına büyük önem verdiklerini söyledi. Taşçı, ''Oyuncularımız 9 günlük tatilin ardından 2 Ocak Çarşamba günü Antalya'da toplanacak. Kamp programı ve dönüş ile ilgili detaylara teknik heyet karar verecek. Türkiye Kupası maçı oynayacak olmamız nedeniyle kamp programında çeşitli değişiklikler konusunda son sözü Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman söyleyecek'' dedi.

Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 tur maçında kendi evinde Akhisarspor ile oynadıktan sonra ikinci yarının ilk maçı için deplasmanda Antalyaspor karşısına çıkacak.