Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Altınordu'nun Okan Derici aşkı

'nun aşkı

Spor Toto 1'inci Lig'de ilk yarıyı Play-Off hattının 3 puan gerisinde tamamlayan , her transfer döneminde olduğu gibi bir kez daha eski futbolcusu 'yi gündemine aldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 28.12.2018 13:50 Güncelleme Tarihi: 28.12.2018 14:00
Altınordu'nun Okan Derici aşkı

Gazişehir Gaziantep'te ilk devrede 8 karşılaşmada görev alan gurbetçi futbolcunun fazla forma şansı bulamaması nedeniyle kulübünden ayrılmak istediği, yönetimin de bu talebe olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Okan Derici 2016-17 sezonunda yarım sezon formasını giydiği Altınordu'ya dönmeye sıcak bakarken, İzmir temsilcisi de kırmızı-lacivertli formayla gösterdiği başarılı performans nedeniyle eski futbolcusuna yeniden kapılarını açtı.

Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor. Okan, Altınordu'da rakip fileleri 5 kez sarsarak dikkatleri üzerine çekmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Altınordu'nun Okan Derici aşkı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN