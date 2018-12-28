Vagner Love Corinthians’a

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaş'ta Pepe'den sonra takımdan ayrılacak ikinci isim de belli oldu… Siyahbeyazlılar, gönderilecekler listesinde yer alan Vagner Love için Corinthians ile anlaşmaya vardı. Kara Kartal'ın bu transferden kasasına koyacağı paranın 600 bin Euro olduğu belirtildi. Brezilya'da FOX Sports'a yorum yapan Leandro Quesada, konuyla ilgili olarakşeklinde konuştu.