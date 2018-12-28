Vagner Love Corinthians’a

Beşiktaş'ta Pepe'den sonra takımdan ayrılacak ikinci isim de belli oldu… Siyahbeyazlılar, gönderilecekler listesinde yer alan Vagner Love için Corinthians ile anlaşmaya vardı. Kara Kartal'ın bu transferden kasasına koyacağı paranın 600 bin Euro olduğu belirtildi. Brezilya'da FOX Sports'a yorum yapan Leandro Quesada, konuyla ilgili olarak "Corinthians ve Beşiktaş küçük bir bonservis bedeli üzerinde mutabakata vardı. Love'a 7 aydır maaşı ödenmiyor. Sözleşmesini feshetme hakkına sahip ancak parasını almak istiyor"
şeklinde konuştu.