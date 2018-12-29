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6 milyon euro’ya Falcao’yu alacaksak ’i niye gönderdik!

Kolombiyalı yıldız forveti edecekleri yönündeki iddiayı yalanlayan Galatasaraylı idareciler oyuncunun menajerini suçladı

Giriş Tarihi: 29.12.2018
6 milyon euro’ya Falcao’yu alacaksak Gomis’i niye gönderdik!
Galatasaray'ın Ocak ayında kadrosuna katacağı santrfor için arayış ve görüşmeleri devam ederken, Radamel Falcao'nun isminin gündeme getirilmesi, sarı-kırmızılı yönetimi çileden çıkardı. Monaco'nun Kolombiyalı forvetinin Türkiye haklarını elinde bulunduran menajerin transferin gerçekleşeceğine dair sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarına Galatasaray yönetiminden büyük tepki geldi. Menajerin Galatasaray'ın adını kullandığını ifade eden sarı-kırmızılı idareciler, "Radamel Falcao'nun Monaco'da yıllık kazancı 9 milyon Euro civarında. Bu rakam brüt ve eline yaklaşık 6 milyon Euro geçiyor. Biz yıllık 6 milyon Euro ödeyerek, bir golcü alacak olsak Bafetimbi Gomis'i neden gönderdik?" dediler.
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6 milyon euro’ya Falcao’yu alacaksak Gomis’i niye gönderdik!
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