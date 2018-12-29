6 milyon euro’ya Falcao’yu alacaksak Gomis’i niye gönderdik!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın Ocak ayında kadrosuna katacağı santrfor için arayış ve görüşmeleri devam ederken, Radamel Falcao'nun isminin gündeme getirilmesi, sarı-kırmızılı yönetimi çileden çıkardı. Monaco'nun Kolombiyalı forvetinin Türkiye haklarını elinde bulunduran menajerin transferin gerçekleşeceğine dair sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarına Galatasaray yönetiminden büyük tepki geldi. Menajerin Galatasaray'ın adını kullandığını ifade eden sarı-kırmızılı idareciler,dediler.