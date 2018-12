Hikâyeden çıktık romana döndük

BUGÜN NELER OLDU

"Futbol akıl oyunu, çarpışma değil. Yaptıklarımız hikâyeden çıktı, romana döndü. Yıl sonu nerede olacağız ona kilitlendik""Topa sahip olan, 3. bölgeye giden bir takımız. Barcelona ve M.City de bizim gibi oynuyor. Benim için denge önemli"Süper Lig'de zorlu maratonun ilk bölümü tamamlandı..hem de aynı puana sahip en yakın 4 takipçisineLider takımın teknik direktörü Abdullah Avcı'yla ilk yarıda yaşananları, hedeflerini konuştuk.Şampiyonluk kültürüolan takımlarla yarıştık veSonrasında yenidenhedefleri koyduğumuzda aynıhedeflere gidebileceğimize kararverdik. Oyun istikrarımızı sürdürdüğümüzdebunun karşılığınıalabileceğimizi zaten düşünüyorduk.Temmuz'un2'sinde, '27 Aralık'ta 6 puan öndeolacaksın' dendiğinde herkescebine koyardı.3. bölgeyekadar gelip doğru oyuncuyubulamıyorsak, fırsatı başka yerdearamanın oyununu oynuyoruz.Bu takımlarda da '3. bölgeyeben takımı getiririm, o bölgedeayaklar olayı çözer'mantığı vardır. Savunmadadaha dar, hücumdadaha geniş oynayanbir takım görüntüsündeyiz.Geçtiğimiz sezon Avrupa kupalarında çok eleştiri aldık. Bizedediler, bu kelimeyi de hiç sevmiyorum. Bu sözlere rağmen son saniyeye kadar da şansımız sürmüştü.Ben saldır saldır oyununun futbolun gerçeği olduğunu düşünmüyorum.Oyuncuyu eskisi gibi sırtına vurup sahaya mı çıkaracağız. Oyuncuların kaldırabilecekleri tempoya göre yolumuza devam ettik.gibi söylemler oluyorama futbol akıl oyunu, çarpışmaoyunu değil.Olay sahanın içindekaotik bir futbola dönüyor. Karşılıklıiki oynamaya çalışan takımolduğunda her şey daha iyiolabiliyor.Ben şu zamanakadarBir karar verileceksebaşkanla otururgerekeni yaparız.BU sezon geriye düştüğümüz üç maçı dakazanamadık. Hedefi olan bir takımın gol sayısının fazla olması gerek. Son iki maçı () örnek alırsak; santrforlar gününde olsa farklı şeyler konuşabilirdik.Robinho da listemizdeki oyunculardan biriydi. Transferi gerçekleştiği için çok mutluyum. Umarım ikinci yarıda takımımıza gerekli katkıyı sağlar.mızın hepsininFiziksel departman, zihinsel departman, dışarıdan özel kişilik gelişimi... Artık bu oyun buralara gitti. Geldik, hadi idman yapalım, sonra şöyle gidelim oturalım olayından çıkmış durumdayız. Eksikleri çabuk bulup, çözüme daha çabuk ulaşmak gerekiyor.Biz bu oyunu nasıl geliştiririz, grup enerjisini nasıl artırabiliriz onun için uğraşıyoruz. Oyun elbette stresli.Adebayor ile ilgili hiçbir sorunum olmadı. Oyuncularla ilgili iletişimime de son derece güvenirim. İlk geldiğindedemişti. Sezon başı kamp yapamadı, hazırlık maçı oynayamadı. Performans bazen eksiklikler olduğunda sorun olabiliyor. 4-3-3 sisteminde fiziksel eksikliklerin olması, planlanan oyunun dışına çıkması sorunlar oluşturabiliyor.Adebayor da bu süreçte iyi çalıştı ve Alanya maçında ilk 11'de şans buldu.Malatya'da 4 yıl önceki durumumuzu görüyorum. 2014'te kurduğumuz takım, takım savunmasını yapandı. Her yeni kurulan takımın bunu yapması gerekiyor. Erol hoca da bunu yapıyor. Sonraki yıllarda farklı geliştirmeler de yapacaktır.Topun oyunda kalma süresi en fazla olan takım biziz. Top 63 dakika 41 saniye oyunda kalıyor. Lig ortalaması 50 dakikalarda. Bu bir çalışmanın ürünü. Yaş ortalaması yüksek ama koşu mesafesi de yüksek.2006 yılında buraya geldiğimde sadece bir masör vardı. Şimdi 11 kişi var sağlık ekibinde. Sağlık departmanımızı kurduk. Haftada 2 kere yorgunluk ile sakatlanma testleri yapıyoruz. Buna göre; antrenmanları belirliyoruz. Bu sayede sakatlanma sayısında da ligin en altında yer alıyoruz.Fiziksel gelişimin yanında psikolojik gelişime önem veriyoruz. Üç buçuk yıl önce departmanı kurduk. Yaşar Çevikel hoca oyuncularla bire bir ilgilenir, sürekli testler yapar. Bana bilgi akışları sağlar. Şimdi de altyapıya bu departmanı kurduk. Artık bazı oyuncularımızın koltuğunun altında kitap görebiliyoruz. İrfan bana gelip tiyatroya gittiğini söylüyor. Bunlarda psikolojik performans departmanının büyük katkısı var. Sorunlar büyümeden orada çözülmesi çok kıymetli.Visca kötü pas da atsa kötü performans da sergilese kötü koşmaz. Sorumluluklarını sahanın içinde yerine getirmeye çalışır. Bazen hedefe giderken, bir an önce sonuç alma duygusu da vardır. Onunla yaptığım konuşmada, 'Hiç önemli değil, çünkü sen kötü oynarken de bizim gördüğümüz üç pozisyonda da sen varsın. Biraz daha rahat ol. Sorumluluğunun bilincinde ol ama bu konuyla ilgili kendini kaygının içine sokma' dediğimde çok değerli bir şekilde performansını yükseltti.Arda oyun zekası olarak bir antrenör gibi ve tanıdığım en duygusal oyuncu. Bugün Milli Takım hocası da onu soruyor. Ek çalışmalar yapıyor. Biraz daha dışarıda değil de saha içinde olmalı. Çünkü onun mutlu olacağı yer saha içi. İkinci yarıda hem kendisine hem de bize katkı sağlayacaktır. Tatildeyiz ama tek başına antrenman yaparken fotoğrafları vardı. Bu güzel bir şey.Mert konusunda alınan karara saygım var. Başarılı bir kaleci ve performansı ile Milli Takım'ı hak ediyor. Bunun da karşılığı olacaktır, aynı Volkan'da olduğu gibi. Emre Belözoğlu'nu 2012 yılında A Milli Takım'a aldığımda Türkiye karışmıştı. Şimdi 37 yaşında 'Neden alınmıyor' deniliyor. Mert için de aynı şey olabilir.Cengiz Ünder'i almak için bir teknik adam olarak üç kere Altınordu'ya, başkanın ayağına gittim. Aldık ve rekor satış geldi. İnsana yatırım yapıyoruz, başarılarımızla da kulüp kasası için gelir kazanıyoruz.Futbolu seviyorsak eğitime önem vermeliyiz. Bu sene 3 altyapı oyuncumu A takımda antrenmana alıyorum. Kampa da 3 oyuncu alacağım. Altyapı için önemli bir tesis kurduk.Akademilerde yol almak için Türkiye Futbol Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği gerekmekte. Almanya 2004 senesinde bunu yapmaya başladı.En sonkitabınıokudum. BillBeswick'in OdakNoktamız Futbolkitabı da sırada.Futbol dışında ailemlevakit geçirmeyiseviyorum.Tiyatroya,sinemayagidiyorum.En sondizi olarakBenimlebenzerliklerivar.Sunderland TillI Die'ı da sırayakoydum.Son iki senedirKendisini Münih'tede çok izlemiştim. Onuntarzını kendime benzetiyorum.Kaçırmamaya çalışıyorum.Hatta geçen sezon yardımcılarımıİngiltere'ye gönderdim.tarihinde ilk kezeleyen tek Türk takımıyız.Bana çok fazla şey hayal ettiriyor. Topu alışı, dönüşleri.Farklı bir futbolcu.